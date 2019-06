Mexico ratificeert als eerste vrijhandelsakkoord met VS en Canada IB

20 juni 2019

02u55

Bron: ANP 0 De Mexicaanse regering heeft als eerste ingestemd met het vrijhandelsverdrag tussen het Zuid-Amerikaanse land, de Verenigde Staten en Canada. Met een overweldigende meerderheid van 114 tegen vier stemde de Mexicaanse senaat in met ratificatie van het verdrag.

De Amerikaanse president Donald Trump eiste eerder een vervanging van het bestaande vrijhandelsovereenkomst tussen de VS, Mexico en Canada, ook wel USMCA genoemd. Het nieuwe handelsverdrag "betekent buitenlandse investeringen en banen in Mexico en het garanderen van handel", reageerde de Mexicaanse president Manuel Lopez Obrador.

De inhoud van het verdrag kan rekenen op enige tegenstand in het door Democraten gedomineerde Huis van Afgevaardigden in de VS. Ook Canada moet nog akkoord gaan met het verdrag.

