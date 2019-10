Mexico plant legalisering van cannabis in strijd tegen bendegeweld kv

15 oktober 2019

22u48

Bron: Reuters 8 De Mexicaanse senaat zal in de loop van de volgende dagen stemmen over de complete legalisering van marihuana. Dat bericht Reuters. Het land wil op die manier vermijden dat de drug een inkomstenbron blijft voor gewelddadige drugsbendes.

De linkse president Andres Manuel Lopez Obrador, die al jaren erg kritisch is voor het drugsgerelateerd geweld in Mexico, liet vorig jaar al verstaan dat hij bereid is om cannabis te decriminaliseren in het kader van een nieuw veiligheidsbeleid.

Volgens Ricardo Monreal, leider van Lopez Obradors partij MORENA in de senaat, zal de stemming later deze week of volgende week plaatsvinden. “Het einde van het prohibitionistisch beleid is goed voor het land”, zegt de senator.



De nieuwe wet zal betrekking hebben op het persoonlijk gebruik en de verkoop van marihuana, alsook op wetenschappelijk onderzoek naar de plant. Daarnaast wordt ook de oprichting overwogen van coöperaties die cannabis zullen telen, alsook een nieuw regelgevend agentschap.

Zodra de senaat de wet goedkeurt, wordt het voorstel ter stemming voorgelegd aan de kamer van volksvertegenwoordigers. MORENA en bondgenoten hebben de meerderheid in beide kamers.

Monopolie

Vorig jaar gaf het Hooggerechtshof het parlement tot 24 oktober 2019 de tijd om cannabis te legaliseren, nadat het hof in meerdere zaken oordeelde dat een verbod op het recreatief gebruik van cannabis een schending is van de grondwet. Als het Hooggerechtshof vijf keer hetzelfde oordeel velt, dan stelt dat volgens de Mexicaanse wet een precedent en kan het hof verordenen dat er een wettelijk kader wordt gecreëerd.

Mario Delgado, leider van MORENA in het lagerhuis, wil dat de overheid controle behoudt over de toekomstige marihuanamarkt, maar Monreal wil daarover nog geen uitspraken doen. “Er zijn enkele voorstellen waarmee er een soort van staatsmonopolie zou zijn, maar we willen het meer open houden”, zegt hij.

Referendum

Volgens Moreno kan de wet voorlopig eventueel on hold gezet worden, als er eerst een openbaar referendum wordt gehouden over de legalisering van cannabis. “We zullen in de loop van de volgende dagen weten of we aan een wetgevende consensus kunnen werken, of dat we wachten op het referendum”, zei hij.

De senator deelt mee dat hij al benaderd werd door “veel bedrijven” die interesse hebben in het voorstel, nadat ook verscheidene Amerikaanse staten en Canada cannabis legaliseerden.