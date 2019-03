Mexico pakt 100 migranten op die VS in willen jv

24 maart 2019

07u11

De Mexicaanse politie heeft meer dan honderd migranten uit Centraal-Amerika gearresteerd die de grens met de Verenigde Staten wilden oversteken. De arrestaties gebeurden op twee verschillende locaties bij de grensstad Reynosa in het noordoosten van Mexico.



Een groep migranten werd uit vrachtwagens geladen in het westen van de stad. Toen de politie na een tip arriveerde, openden onbekende schutters het vuur, meldden de autoriteiten van de staat Tamaulipas. Een van hen is door de politie gedood. Of de andere schutters zijn gearresteerd is niet bekend. De politie nam vuurwapens en munitie in beslag.

Ook langs een snelweg trof de politie een groep migranten aan. Ze zijn aangehouden en de immigratiedienst bekijkt in hoeverre de mannen en vrouwen legaal in Mexico verblijven. In totaal zijn 51 mensen uit Guatemala, 47 Hondurezen en 9 Salvadoranen gearresteerd.