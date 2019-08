Mexico overweegt uitleveringsverzoek voor schutter El Paso in te dienen LH

05 augustus 2019

06u13

Bron: Belga 0 Mexico overweegt om een uitleveringsverzoek in te dienen voor de verdachte van de schietpartij in het Texaanse El Paso. Dat stelt de Mexicaanse minister van Buitenlandse Zaken Marcelo Ebrard.

“We beschouwen dit incident als een terreuraanslag op de Mexicaans-Amerikaanse gemeenschap en de Mexicaanse bevolking in de Verenigde Staten", aldus Ebrard. Mexico bekijkt ook of het klacht kan indienen tegen degene die het wapen verkocht dat de verdachte gebruikte bij de aanval.

El Paso is een Amerikaanse stad die net aan de grens met Mexico ligt en verschillende Mexicanen steken wekelijks de grens over om in de VS te winkelen of te werken. De Amerikaanse autoriteiten lieten al weten dat de schietpartij behandeld wordt als "binnenlands terrorisme". John Bash, de procureur van het ministerie van Justitie voor het westelijke district van Texas, zei dat de federale regering de schutter zal aanklagen voor haatmisdrijf én het gebruik van vuurwapens.

De 21-jarige schutter zou voor de schietpartij een manifest online hebben gezet waarin hij stelt dat de aanval een antwoord was op de "invasie van hispanics" in Texas.