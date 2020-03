Mexico overweegt strengere maatregelen aan grens met VS om verspreiding corona tegen te gaan KVDS

13 maart 2020

22u17 1 Mexico zou overwegen om strengere maatregelen te nemen aan zijn grens met de Verenigde Staten uit vrees voor het oprukkende coronavirus. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen het Mexicaanse ministerie van Volksgezondheid. De Verenigde Staten hebben intussen meer dan 1.800 besmettingen en 41 overlijdens door het coronavirus op de teller. In Mexico gaat het om amper 16 bevestigde gevallen en stierf nog niemand.

Volgens de viceminister van Volksgezondheid van Mexico Hugo Lopez-Gatell worden de besmettingen in de VS als een “bedreiging” gezien. “Het potentiële gevaar komt uit het noorden, niet uit het zuiden. Als het nodig zou blijken, kunnen we het oversteken van de grens moeilijker maken en de grens beter beveiligen.”

Andere richting

Enkele weken geleden verklaarde Trump nog dat híj maatregelen wilde nemen aan de grens met Mexico om de verspreiding van het coronavirus van het zuiden naar het noorden tegen te gaan. Toen een journalist hem erop wees dat er in Mexico amper besmettingen waren in tegenstelling tot in de VS, peddelde Trump wel terug.





Intussen gaat het weer de andere richting uit. Volgens Trump tonen de problemen met het coronavirus aan dat een muur tussen de VS en Mexico “meer dan ooit” nodig is. “Tot nu toe hebben we dankzij ons streng beleid aan onze grens nog maar 40 doden door het coronavirus geteld. Als we lakser geweest waren, was dat aantal nu al veel hoger geweest”, twitterde Trump vrijdag.

