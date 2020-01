Mexico overweegt presidentieel vliegtuig te verloten ADN

17 januari 2020

21u21

Bron: ANP 0 De Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador overweegt het presidentiële vliegtuig van zijn voorganger te laten verloten. Hij wil graag af van het dure toestel, maar pogingen de Boeing 787 Dreamliner te verkopen zijn mislukt.

De linkse president vindt het ongepast om een luxevliegtuig te hebben terwijl een groot deel van de bevolking in armoede leeft. Hij neemt zelf lijnvluchten en deed na zijn aantreden regeringsvliegtuigen en helikopters van de hand. De kopers staan echter niet in de rij voor het presidentiële vliegtuig, dat in 2012 is aangeschaft.

Obrador maakte eerder al bekend dat het toestel wordt teruggehaald uit Californië, nu de verkoop is mislukt. Hij zegt dat deze week een bod is afgeslagen van 125 miljoen dollar (zo'n 113 miljoen euro), omdat zijn regering 130 miljoen dollar als de minimumprijs beschouwt.



Een loterij kan nu mogelijk uitkomst bieden. Er wordt volgens de president overwogen 6 miljoen loten te verkopen voor zo'n 500 peso (ruim 24 euro) per stuk. Eerder circuleerden ook al andere ideeën, zoals het ruilen van het vliegtuig voor medische apparatuur of het verhuren van het toestel.