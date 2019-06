Mexico ontplooit 15.000 manschappen aan grens met VS om migranten te stoppen jv

24 juni 2019

20u34

Bron: afp 0 Mexico heeft bijna 15.000 agenten en militairen aan zijn grens met de Verenigde Staten ontplooid. Dat heeft minister van Defensie Luis Cresencio Sandoval aangekondigd. Een en ander past in het akkoord tussen Mexico en de VS om de illegale immigratie een halt toe te roepen.

De Mexicaanse agenten en militairen mogen de migranten niet alleen onderscheppen op Mexicaans grondgebied. Ze mogen hen ook in de kraag vatten als ze de grens met de VS proberen over te steken.

De Amerikaanse president Donald Trump had er eind mei mee gedreigd importheffingen in te voeren op Mexicaanse producten als Mexico niets deed aan de toevloed van migranten. Op 7 juni kwamen de twee landen tot een akkoord.



Behalve de ontplooiing van manschappen aan de Mexicaans-Amerikaanse grens verbond Mexico er zich toe om asielzoekers die de VS binnenkomen, sneller terug te sturen naar hun land in afwachting van de behandeling van hun asielaanvraag in de VS.

