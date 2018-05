Mexico onderzoekt moord op Duitse en Poolse fietser avh

12 mei 2018

12u50

Bron: Belga 1 In Mexico is gisteren een moordonderzoek geopend nadat de lichamen van twee fietsers, een Duitser en een Pool, teruggevonden zijn op de bodem van een ravijn. Onderzoekers hadden aanvankelijk gemeld dat de twee om het leven kwamen bij een ongeval. Maar de broer van de 43-jarige Duitser liet weten dat zijn broer in het hoofd geschoten is en dat de Poolse fietser onthoofd werd en een voet kwijt is.

Het tweetal werd laatst gezien fietsend tussen San Cristobal en Ocosingo in de zuidelijke deelstaat Chiapas. Ze werden als vermist opgegeven op 20 april. Hun lichamen werden enkele weken later teruggevonden in een ravijn. Volgens onderzoekers hadden ze de controle over hun fietsen verloren op een nauw bergpad en waren ze 200 meter diep gevallen.

Maar gisteren bevestigde het gerecht dan dat de Duitser een schotwonde in het hoofd heeft. De Pool zou eveneens een hoofdwonde hebben.

