Mexico looft half miljoen euro uit voor tip over in 2014 verdwenen studenten KVE

27 september 2019

12u05

Bron: Belga 2 Duizenden Mexicanen hebben in Mexico-Stad herdacht hoe exact vijf jaar geleden 43 studenten verdwenen zijn. De Mexicaanse president Andres Manuel Lopez Obrador loofde een financiële beloning uit voor informatie die kan leiden tot de arrestatie van de verdachten.

"De regering wil deze feiten begrijpen, de waarheid kennen, de jongeren vinden en gerechtigheid zien", zei Obrador op een persconferentie. De Mexicaanse regering looft 10 miljoen peso uit (466.000 euro) voor informatie over Alejandro Tenescalco Mejia, de hoofdverdachte in de zaak. De regering bood nog eens 1,5 miljoen peso voor andere verifieerbare informatie.

Op de vijfde verjaardag van de verdwijning trokken familie en vrienden naar het parlement. Ze hielden foto's vast en riepen slogans. "Je hebt ze levend genomen, we willen ze levend terug", riepen ze. In Mexico-Stad namen duizenden deel aan herdenkingsmarsen. In Iguala, de stad waar de jongeren verdwenen, werden bloemen neergelegd.

De 43 jongeren volgden een lerarenopleiding in Ayotzinapa en verdwenen in Iguala op 26 september 2014. Een onderzoek kwam tot de conclusie dat de politie verschillende bussen had tegengehouden waarin de studenten zaten. Ze hadden kort daarvoor bussen gestolen waarmee ze van plan waren om naar een betoging te reizen.

De politie leverde hen over aan de bende Guerreros Unidos. Die verwarde hen met een rivaliserende bende, doodde hen en verbrandde hun lichamen, blijkt uit het onderzoek. Onafhankelijke onderzoekers hebben twijfels bij die conclusie.

De voorbije jaren zijn verschillende verdachten vrijgelaten, ook hoofdverdachte Gildardo Lopez Astudillo, die de opdracht zou gegeven hebben. Zijn vrijlating leidde tot de aankondiging van de regering-Obrador dat er gerechtelijke stappen worden ondernomen tegen enkele rechters en aanklagers.