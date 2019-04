Mexico is er gerust in: “VS zullen grens niet sluiten” TT

03 april 2019

13u05

Bron: Belga 0 De Mexicaanse minister van Buitenlandse Zaken Marcelo Ebrard gelooft niet dat de VS ondanks de dreigende taal van president Donald Trump de grens met Mexico zullen sluiten. "Ze hebben ons gezegd dat dat nooit zal gebeuren, en we gaan er dan ook van uit dat het niet zal gebeuren. Ik geloof hen", zei Ebrard op een persconferentie in Mexico-Stad.

Hij beriep zich op eerder gevoerde gesprekken met Amerikaanse afgevaardigden. Mexico is wel op alle scenario's voorbereid, zei Ebrard, maar de VS hebben "niet de intentie" de grens te sluiten.

Trump had dinsdag opnieuw met de sluiting van de grens met Mexico gedreigd en het Amerikaanse Congres tot de onmiddellijke hervorming van de migratiewetgeving aangemaand. Indien het Congres geen overeenkomst bereikt, zal hij de grens laten sluiten. Vorige week had Trump gedreigd de grens te sluiten als de Mexicaanse regering niet meer ondernam tegen illegale immigranten, vooral uit Guatemala, Honduras en El Salvador, die via Mexico de Verenigde Staten proberen binnen te komen.

De 3.200 kilometer lange grens tussen de VS en Mexico is een van de drukste ter wereld. Sluiting zou voor beide landen ernstige economische gevolgen hebben.