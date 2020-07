Mexico heropent kerken na vier maanden IB

27 juli 2020

01u33

Bron: Belga Na vier maanden sluiting door het coronavirus zijn in Mexico zondag een aantal katholieke kerken heropend. De heropening gaat wel gepaard met gezondheidsmaatregelen. Zo moeten de gelovigen op veilige afstand van elkaar blijven en moeten ze een mondmasker dragen. Ook wordt hun temperatuur gecontroleerd.

"We weten dat het geleidelijk zal gaan en we zullen heel voorzichtig zijn. Het vervult ons met vreugde om de gelovigen te ontvangen", zo vertelde Salvador Gonzalez, hulpbisschop van het aartsbisdom van Mexico, zondag aan verslaggevers ter plaatse.

De priester ging de zondagsmis voor in de kathedraal van Mexico-stad. Zo'n dertig gelovigen woonden de dienst bij. Normaal komen er in de kathedraal 500 mensen samen voor de zondagsmis. Voortaan zal de mis er door maximaal een hondertal mensen kunnen gevolgd worden.

Kerken sinds 23 maart gesloten

In Mexico werden de kerken op 23 maart gesloten om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Op een aantal andere plaatsen in Mexico, zoals bijvoorbeeld in Guadelajara, gingen de kerken al opnieuw open in juni, maar ook daar gebeurde dat onder strikte veiligheidsvoorschriften.

De Mexicaanse autoriteiten laten voorlopig enkel misvieringen toe en nog geen doopsels of huwelijksvieringen.

Mexico is de voorbije maanden hard getroffen door het coronavirus. Het land telt intussen 385.036 bevestigde besmettingen en 43.374 overlijdens.