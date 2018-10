Mexico brengt vluchtelingen naar opvangcentra na chaos aan grens IB

Bron: Belga 0 Een groep vluchtelingen uit Centraal-Amerika is op hun weg naar de Verenigde Staten door een hek gebroken aan de grens tussen Guatemala en Mexico. De chaotische situatie die daardoor ontstond, is inmiddels onder controle, zegt het hoofd van de Mexicaanse federale politie, Manelich Castilla. “Het doel om geweld aan de grens te vermijden is bereikt.”

Lokale media berichten dat traangas ingezet is. De Mexicaanse autoriteiten begonnen naar eigen zeggen om vluchtelingen naar opvangcentra te brengen. Tientallen vrouwen en kinderen werden met bussen naar de centra gebracht. Ze zullen daar blijven tot hun papieren onderzocht zijn, zeggen de migratiediensten van het land.

Tumultueuze toestanden

Enkele migranten probeerden op illegale wijze alsnog in Mexico te raken. Ze sprongen van de Puente Rodolfo Robles, de brug boven de Suchiate-rivier, en probeerden zwemmend het land te bereiken.

Eerder waren er aan de grens in de buurt van de Guatemalteekse stad Tecún Umán tumultueuze toestanden te zien. De televisie toonde hoe een grote mensenmassa zich door een duur aan een grenspost probeerde te wurmen. Verschillende personen klauterden over het grenshek. Hoeveel personen er zo in slaagden om de grens over te steken, is onduidelijk. Naar schatting vijfduizend vluchtelingen zouden zich aan de grens bevinden.

Trump: “Ze komen dit land niet in”

De Amerikaanse president Donald Trump eiste dat de vluchtelingen zouden terugkeren. "Ze komen dit land niet in. Ze kunnen evengoed rechtsomkeer maken", zei hij in Scottsdale, in de staat Arizona. Trump zei dat een groot deel van de vluchtelingen misdadigers zouden zijn. Maar toen een journalist hem vroeg waarop hij zich baseerde, kon hij daarvoor geen bewijzen aandragen.