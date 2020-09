Mexico bestelt miljoen extra overlijdensaktes vanwege oversterfte RL

06 september 2020

04u20

Bron: ANP 0 Tijdens de coronapandemie zijn in Mexico tot en met augustus 122.765 meer inwoners gestorven dan normaal. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid zaterdag (lokale tijd) bekendgemaakt. De oversterfte is zo hoog dat in sommige delen van het land de overlijdensaktes opraken. Bovendien suggereert het oversterfte-aantal dat het werkelijke aantal coronaslachtoffers veel hoger ligt dan nu is gemeld.

Mexico heeft tot nu toe 67.326 bevestigde sterfgevallen als gevolg van het coronavirus vastgesteld. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO en lokale experts hebben eerder gezegd dat het aantal besmettingen en doden door Covid-19 in het land waarschijnlijk een stuk hoger ligt en er te weinig wordt getest. Ondanks die kritiek vindt president Andrés Manuel López Obrador dat de strategie van de regering om het coronavirus aan te pakken "zeer goed" is.

Hugo López-Gatell, staatsepidemioloog en onderminister van Volksgezondheid, heeft vrijdag bekendgemaakt dat de regering opdracht heeft gegeven 1,1 miljoen extra overlijdensakten te drukken omdat ze in verschillende delen van het land opraken en het aantal coronagevallen blijft stijgen. De autoriteiten waren de afgelopen twee tot drie weken bezig om ze te herverdelen vanuit gebieden met grotere voorraden, voegde hij eraan toe.

"Ze waren bijna op in Mexico-Stad', zei de onderminister. "Het is een behoorlijk intensieve klus geweest." De nieuwe certificaten begonnen donderdag binnen te komen, net voordat ook de voorraden van de herverdeling op waren, zei López-Gatell.

Lees ook:

Wat voor killer is corona nu echt? Half zo dodelijk als hartfalen, drie keer fataler dan ergste kanker (+)

De wereldwijde race naar het coronavaccin (deel 1): de kansen van de acht koplopers op een rij (+)