Mexico belooft amnestie voor wie informatie geeft over vermiste studenten kv

11 februari 2020

18u27

Bron: Belga 0 De Mexicaanse president Andres Manuel Lopez Obrador heeft vandaag amnestie beloofd voor al wie informatie wil geven over hun betrokkenheid bij de verdwijning in 2014 van 43 leerkrachten in opleiding in de deelstaat Guerrero.

"Aan wie ons informatie bezorgt, geven we bescherming, amnestie en een beloning", zei Lopez Obrador op een persconferentie. "Deze regering wil weten wat er gebeurd is, ze wil de waarheid kennen en ze wil deze jonge mensen terugvinden. Er moet gerechtigheid geschieden in deze zaak."

De 43 jongemannen studeerden in een landelijke instellingen in Ayotzinapa. Ze werden het laatst gezien in de stad Iguala in de deelstaat Guerrero op 26 september 2014.



Een officieel onderzoek kwam tot de conclusie dat de politie de bussen waarin de jongeren reisden, om een onbekende reden tegenhield. De politie leverde hen dan uit aan het misdaadsyndicaat Guerreros Unidos die hen aanzagen voor leden van een rivaliserende bende, hen doodden en hun lichamen verbrandden.

Onafhankelijke onderzoekers denken niet dat de conclusie van het officiële rapport klopt. Lopez Obrador heeft een nieuw onderzoek beloofd in zijn verkiezingscampagne, maar sinds hij president is geworden in 2018, is er niets meer gebeurd in het dossier.