Mexico bekent: corrupte politieagenten overhandigden onschuldige jongeren aan drugskartel dat hen doodde AW

05 maart 2019

16u00

Bron: BBC News, Reuters 0 Mexico heeft zich met een officiële verklaring verontschuldigd voor de dood van vijf jongeren in 2016. De vijf werden door enkele corrupte politieagenten aangehouden en overhandigd aan een drugskartel waarop die de jongeren vermoordden en hun lichamen verbrandden.

Het beruchte Jaliso New Generation-drugskartel (CJNG) is vooral actief in Veracruz, in het oosten van Mexico. Het drugskartel geloofde dat de vijf jongeren – vier jongens van 24 tot 27 jaar oud en een 16-jarig meisje - deel uitmaakten van een rivaliserend kartel. Door enkele corrupte agenten om te kopen en de jongeren op gruwelijke wijze te vermoorden, wilden de leden van het CJNG-kartel een duidelijk signaal uitsturen.



De vijf waren op weg naar huis nadat ze de verjaardag van een vriend vierden in de haven van Veracruz. Op enkele kilometers van huis verwijderd werden de jongeren tegengehouden door de politie die een wegblokkade had opgetrokken. Kort daarop werden ze voor een prijsje overhandigd aan het CJNG-drugskartel. En dat kartel liet er geen gras overgroeien.

Vier dagen later werden de resten van de vijf jongeren teruggevonden, zo’n zestig kilometer van de plaats waar ze door politieagenten werden tegengehouden. Al snel werd de goede naam van de arme twintigers door het slijk gehaald en beweerden de politieagenten dat het criminelen waren. Het tegendeel werd later bewezen.

(Lees verder onder de foto)

40.000 verdwenen personen

Net zoals de vijf jongeren verdwenen er de afgelopen twee decennia maar liefst 40.000 personen in Mexico. Alsof ze in rook zijn opgegaan, al dan niet letterlijk. Vaak omdat politie en de georganiseerde misdaad samenwerken. Voor het eerst geven Mexicaanse ambtenaren waaronder de Mexicaanse viceminister van Binnenlandse Zaken Alejandro Encinas dat ook toe: “Mexico is grotendeels verantwoordelijk voor de dood van die vijf jongeren en tal van anderen”.

Encinas woonde gisteren een herdenkingsplechtigheid bij en sprak er de familieleden en vrienden van de slachtoffers toe. “Ik weet dat verontschuldigingen te laat komen en geen soelaas bieden, maar het is een eerste stap naar gerechtigheid.”

(Lees verder onder de foto)

Drugskartels

Het CJNG-kartel is wellicht het grootste en gevaarlijkste ter wereld. Zo zou kartelbaas Nemesio Oseguera Cervantes, ofwel ‘El Mencho’ zelfs de plaats van de beruchte El Chapo hebben ingenomen als machtigste ter wereld. Toch blijft het een strijd om die eerste plek te waarborgen, er zijn immers veel kapers op de kust.

Mexicaanse kartels vochten de afgelopen jaren een bloederige strijd uit die al meer dan 26.000 personen het leven kostte.