Mexico: “Aantal migranten dat illegaal grens met VS oversteekt, gehalveerd” ADN KVDS

06 september 2019

17u32

Bron: ANP, Belga 0 Het aantal migranten dat illegaal de grens tussen Mexico en de VS oversteekt, is gehalveerd sinds Mexico de controle heeft verscherpt. Dat heeft de Mexicaanse minister van Buitenlandse Zaken Marcelo Ebrard vrijdag verklaard.

Onder zware druk van de VS, en met name van president Donald Trump, stuurde Mexico begin juni 25.000 manschappen van de nationale garde naar de grenzen met de VS en Guatemala om de stroom vluchtelingen in te dammen. In mei telde de Amerikaanse grenspolitie nog meer dan 144.000 illegalen die de grens waren overgestoken. In augustus waren dat volgens Ebrard 63.000 mensen. De Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador sprak op een persconferentie van “goede resultaten”.

Akkoord

Met het akkoord van 7 juni tussen Mexico en de VS wendde Mexico sancties in de vorm van invoerrechten af waarmee de Amerikaanse president Trump had gedreigd. Het Latijns-Amerikaanse land verbindt er zich in de overeenkomst toe de toestroom van Latijns-Amerikaanse migranten naar de VS in te dammen.





Volgens de overeenkomst zou er binnen 90 dagen een beslissing over verdere maatregelen vallen als de verwachte resultaten zouden uitblijven. Die termijn liep donderdag af. Dinsdag komen afgevaardigden van beide regeringen in Washington bijeen om de resultaten van het akkoord te evalueren. Ebrard zal daar naar eigen zeggen drie eisen stellen aan de VS: meer investeringen in de ontwikkeling van de regio, een opvoering van de strijd tegen het rechtse terrorisme in de VS en maatregelen tegen de wapensmokkel van de VS naar Mexico.

