Mexico: "Aantal migranten dat illegaal grens met VS oversteekt, gehalveerd"

06 september 2019

17u32

Het aantal migranten dat illegaal de grens tussen Mexico en de VS oversteekt is gehalveerd sinds Mexico de controle heeft verscherpt. Dat heeft de Mexicaanse minister van Buitenlandse Zaken Marcelo Ebrard vandaag verklaard.

Onder zware druk van de VS, en met name president Donald Trump, stuurde Mexico begin juni 25.000 manschappen van de nationale garde naar de grens om de stroom vluchtelingen in te dammen. In mei telde de Amerikaanse grenspolitie nog meer dan 144.000 illegalen die de grens waren overgestoken. Afgelopen maand waren dat volgens Ebrard 63.000 mensen.

