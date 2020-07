Mexicanen werpen wegblokkades op om Amerikanen tegen te houden, uit coronavrees ADN

09 juli 2020

15u12

Bron: The Guardian, CNN 8 Verschillende Mexicanen hebben deze week aan de grens met de Verenigde Staten wegblokkades opgeworpen als antwoord op het stijgend aantal besmettingen in de nabijgelegen Amerikaanse staten Arizona en Texas. Dat meldt The Guardian.

De Amerikaanse president Donald Trump beloofde tijdens zijn verkiezingscampagne een ‘grote, mooie muur’ te bouwen aan de Amerikaans-Mexicaanse grens, om migranten buiten het land te kunnen houden. Nu het coronavirus aan een stevige opmars bezig is aan beide kanten van de grens, is het steeds vaker een beetje ‘omgekeerde wereld’. Tal van noordelijke Mexicaanse steden ijveren voor een striktere inperking van bewegingen over de grenzen heen – ditmaal om Amerikaanse toeristen en reizigers tegen te houden. Reden: vrees voor het coronavirus.

Zelf wegblokkade gemaakt

Afgelopen weekend werden in de hele Mexicaanse deelstaat Sonora checkpoints opgezet om mensen te screenen die uit de VS kwamen en ‘niet-essentiële’ bezoekers tegen te houden. Er was één uitzondering voor de grensovergang dicht bij Puerto Peñasco, een strandstad die zeer populair is bij Amerikaanse toeristen. De lokale bevolking liet dat niet zomaar gebeuren: inwoners van de stad Sonoyta, aan de grens met de zwaar getroffen staat Arizona, gebruikten onder meer hun eigen auto’s om de weg naar Puerto Peñasco te blokkeren.

Ze plannen dat vaker te doen in de komende weken, als mogelijk meer en meer Amerikanen zich voor de zomer naar hun stranden begeven.

(Lees meer onder de foto)

“We vragen de Amerikaanse toeristen om Mexico niet te bezoeken”, zegt de burgemeester van Sonoyta, José Ramos Arzate, in een statement. “We hebben de wegblokkades goedgekeurd om de gezondheid van onze gemeenschap te beschermen in het licht van een versnelling van het aantal besmettingen in de naburige staat Arizona.”

In andere Mexicaanse staten werden stations voor gezondheidscontroles opgezet. In Mexicali veroorzaakte zo’n ‘gezondheidsfilter’ een vertraging van meer dan 8 uur tijd, in 40 graden Celsius, aan de grens in Calexico, Californië.

Trump verwelkomde gisteren nog zijn Mexicaanse collega, president Andrés Manuel López Obrador, in het Witte Huis. Net zoals Trump heeft Obrador adviezen over mondmaskerdracht aanvankelijk van zich afgeschud en het coronavirus gebagatelliseerd, hoewel zijn land moeite heeft om de uitbraak het hoofd te bieden.

Woensdag noteerde Mexico met bijna 7.000 nieuwe gevallen een recordaantal besmettingen op één dag tijd. In totaal raakten tot nu toe meer dan 275.000 mensen besmet en vielen er 32.796 doden. In de VS zijn meer dan 3 miljoen mensen besmet geraakt met het virus. Ongeveer 132.000 Amerikanen zijn tot dusver bezweken. Het is het zwaarst door Covid-19 getroffen land ter wereld.

Mexicaanse deelstaten nabij de grens zien in toenemende mate het grensoverschrijdend verkeer als een belangrijke hinderpaal voor de inspanningen om het virus in te dammen, en hebben de federale overheid al meermaals gevraagd extra restricties in te voeren. Een opvallende nieuwe dynamiek sinds de verkiezing van Amerikaans president Donald Trump.