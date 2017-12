Mexicaanse YouTuber (17) doodgeschoten nadat hij narco had beledigd LVA

Bron: El Pais, The Independent 1 Instagram: elpiratadeculiacan Maandagnacht is de 17-jarige YouTuber Juan Luis Lagunas Rosales brutaal om het leven gebracht in een bar in Tlaquepaque, een stad bij Guadalajara in de Mexicaanse staat Jalisco. Lagunas incasseerde minstens vijftien kogels, niet lang nadat de jongeman in een van zijn laatste video's een bekende drugsbaron had beledigd.

In een video richtte de jonge, zichtbaar aangeschoten Rosales, die bekend werd met zijn excentrieke filmpjes waarin alcohol vaak een centrale rol speelde, zijn pijlen op Nemesio Ocegera Cervantes oftewel 'El Mencho', een van de meest beruchte drugsbarons in Mexico en volgens Amerikaanse bronnen de nieuwe leider van het kartel van Jalisco.

In zijn video liet Lagunas, beter gekend als de Piraat van Culiacan, 'El Mencho' in vulgaire termen weten dat hij niets betekent voor hem. Enige tijd later werd de bar waarin 'El pirata' met zijn vrienden aan het feesten was bestormd door een groep gewapende mannen die hem voor de ogen van allen neerknalden. Zijn lichaam was met tussen de 15 en 18 kogels zwaar toegetakeld, maar de politie kon Lagunas aan de hand van zijn tattoos identificeren.

Het is de zoveelste moord dit jaar in Mexico. 2017 is op weg om een van de bloedigste jaren in de opgetekende geschiedenis van het land te worden, met gemiddeld 69 moorden per dag.

Alcohol

Lagunas groeide op bij zijn grootmoeder, bij wie zijn moeder hem had achtergelaten. Zijn vader had hij nooit gekend. Op zijn vijftiende liet hij zijn geboortedorp achter zonder dat hij zijn school had afgemaakt. Om te overleven waste hij auto's. Hij vergaarde zijn roem op de sociale media vooral door zijn excessief drankgebruik. Op YouTube-video's is te zien hoe hij op feestjes flessen bier, champagne en whiskey soldaat maakt - hoewel alcoholconsumptie in Mexico pas is toegestaan vanaf 18 jaar - en soms zo veel drinkt tot hij erbij neervalt. Een van zijn laatste uitspattingen waarbij hij de foute persoon beledigt, heeft hij met zijn leven moeten bekopen.

