Mexicaanse YouTube-ster bekent dat hij lichamen van drie vermiste studenten in bijtend zuur oploste SVM

26 april 2018

11u30

Bron: Belga 0 Een Mexicaanse rapper heeft bekend dat hij de lichamen van drie vermiste filmstudenten opgelost heeft in bijtend zuur. Christian Omar Palma Gutierrez werkte voor Jalisco Nueva Generación, één van de machtigste kartels in Mexico. De dader is ook bekend onder de naam 'QBA' en een ster op YouTube. De studenten verdwenen in maart. De autoriteiten bevestigden gisteren hun dood.

Salomon Aceves Gastelum (25), Daniel Diaz (20) en Marco Avalos (20) verdwenen toen ze terugkeerden van opnames in Tonala, in de buurt van de stad Guadalajara. De opdracht kaderde in hun universitaire studies. Klaarblijkelijk vielen ze in handen van de misdaadorganisatie Jalisco Nueva Generación. De studenten werden gefolterd en vermoord. Hun lichamen werden opgelost in zwavelzuur om geen sporen achter te laten.

Gutierrez en een kompaan worden verdacht van de ontvoering. Vijf andere verdachten worden nog opgespoord. De rapper zou nog maar enkele maanden deel uitmaken van het misdaadkartel. Hij kreeg 3.000 pesos (zo'n 130 euro) per week voor zijn werk. Volgens de gerechtelijke autoriteiten was hij voor de moord op de filmstudenten betrokken bij drie andere moorden.

Het YouTube-kanaal van Gutierrez heeft 125.000 abonnees. Zijn video's -met teksten die bol staan van geweld, wapens en drugs- zijn miljoenen keren bekeken. De clips maken nu deel uit van het onderzoek.

De verdwijning van de studenten zorgde voor flink wat commotie in Mexico. Er waren manifestaties over heel het land. De Oscarwinnende regisseurs Guillermo del Toro ('Pan's Labyrinth', 'The Shape of Water') en Alfonso Cuaron ('Y Tu Mama Tambien', 'Gravity') betuigden op Twitter hun steun. Vandaag is in Guadalajara een nieuwe studentenbetoging gepland.