Mexicaanse speurder die naast vermist meisje keek dat dood in eigen bed lag nu benoemd tot chef inlichtingendiensten

Bron: The Guardian 0 REUTERS Alberto Bazbaz. In Mexico heeft president Enrique Peña Nieto Alberto Bazbaz, een van zijn getrouwen, aan het hoofd van de inlichtingendiensten benoemd. Bazbaz raakte vooral bekend omdat hij aan het hoofd stond van het onderzoek naar een vierjarig meisje dat na negen dagen dood in haar bedje bleek te liggen. De benoeming doet bij veel Mexicanen opnieuw vragen rijzen over de corruptie in het land. Dat schrijft The Guardian.

Bazbaz, een voormalig openbaar aanklager en goede bekende van Peña Nieto komt aan het hoofd te staan van Cisen, het Mexicaanse agentschap voor inlichtingendiensten. Aan het begin van Peña Nieto's ambtstermijn, in 2012, werd hij al aangesteld als het hoofd van de inlichtingendienst van het ministerie van Financiën.

Het meeste bekendheid vergaarde hij echter bij de zoektocht naar de vierjarige Paulette Gebara. Het meisje verdween in 2010 in het appartement van haar ouders in een buitenwijk van Mexico Stad. Peña Nieto was toen gouverneur van de deelstaat Mexico, Bazbaz minister van Justitie. Hoewel speurders dagenlang de omgeving uitkamden op zoek naar het meisje, werd haar dode lichaam pas na negen dagen gevonden in haar eigen bed, terwijl de kamer al die tijd was verzegeld door de politie.

Bazbaz nam na het incident als politiek verantwoordelijke ontslag, een autopsie wees uit dat het meisje overleden was door verstikking. Er was geen kwaad opzet in het spel.

REUTERS Dagenlang werd er intensief gezocht naar Paulette Gebara. Uiteindelijk bleek ze al negen dagen dood in bed te liggen.

Corruptie

Critici verwijten Bazbaz ook bij het ministerie van Financiën weinig potten gebroken te hebben. Hij slaagde er bijvoorbeeld niet in de grote bazen van de drugskartels het vuur aan de schenen te leggen. Dat hij nu, op zes maanden voor de presidentsverkiezingen door Peña Nieto nog snel wordt benoemd, doet bij veel Mexicanen de alarmbellen afgaan dat hij eerder benoemd is omwille van zijn goede relatie met de president dan om zijn expertise.

2017 was het meest gewelddadige jaar in de recente geschiedenis van Mexico. In de eerste maanden alleen al werden er 23.101 moorden gerapporteerd, meer dan de 22.409 in het hele vorige recordjaar 2011. Minister van Binnenlandse Zaken Miguel Ángel Osorio Chong nam door dat hoge cijfer woensdag ontslag.

REUTERS President Enrique Peña Nieto.