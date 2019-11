Mexicaanse regering helpt bij aanspannen rechtszaak tegen Walmart na schietpartij in El Paso

21 november 2019

Bron: ANP, AD

De Mexicaanse regering helpt tien Mexicanen bij rechtszaken die zij aanspannen tegen supermarktketen Walmart. In een filiaal van de supermarkteten in El Paso, aan de Mexicaans-Amerikaanse grens in Texas, vond in augustus een schietpartij plaats. Daarbij kwamen 22 mensen om het leven.