Mexicaanse president gaf bevel zoon drugsbaron El Chapo vrij te laten JdJ RL

20 juni 2020

02u05

Bron: AD.nl / ANP 0 De Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador heeft vrijdag toegegeven dat hij vorig jaar persoonlijk opdracht heeft gegeven een zoon van de beruchte Mexicaans drugsbaron El Chapo vrij te laten.

Ovidio ‘El Ratón’ (de muis) Guzmán López werd in oktober vorig jaar korte tijd door speciale eenheden vastgehouden in een huis in Culiacán, de hoofdstad van de staat Sinaloa in het westen van Mexico. Dat gebeurde op basis van een arrestatiebevel en een uitleveringsverzoek van de VS. De arrestatie veroorzaakte een golf van geweld in de plaats. Ook was er een uitbraak van gevangenen. Gewapende bendeleden van het beruchte Sinaloa-drugskartel, dat voorheen werd geleid door El Chapo, omsingelden het huis en er ontstond een dreigende situatie.

López Obrador had eerder gezegd dat zijn veiligheidskabinet de oproep had gedaan om Ovidio vrij te laten, een besluit dat hij steunde omdat anders een bloedblad dreigde. Hij was bang dat er vele slachtoffers zouden vallen onder de burgerbevolking tijdens vuurgevechten tussen leden van het kartel en veiligheidstroepen.

Vrijdag erkende de president voor het eerst openlijk dat hij zelf het bevel tot vrijlating had gegeven. “Om de bevolking niet in gevaar te brengen, heb ik bevolen deze operatie stop te zetten en dat deze vermeende crimineel werd vrijgelaten”, zei López Obrador tijdens een persconferentie.

Hij voegde eraan toe dat een paar dagen later de Amerikaanse president Donald Trump hulp aanbood om het kartel te bestrijden, maar Mexico accepteerde dat aanbod niet. De Verenigde Staten blijven om de uitlevering van Ovidio vragen.

Vader Joaquin ‘El Chapo’ (de kleine) Guzmán werd wereldberoemd om zijn ontsnappingen uit onder meer een van Mexico’s best beveiligde gevangenissen. De drugsbaron zit momenteel een levenslange gevangenisstraf uit in de Verenigde Staten, voor moord, drugssmokkel en witwassen.

Lees ook:

CEO (77) in cel voor cocaïnesmokkel van 160 miljoen euro: ook echtgenote, zoon en twee andere familieleden opgepakt (+)

100 miljoen smeergeld, tal van minnaressen, verraad en een Netflix-ster: het proces van El Chapo leest als een soap

Nieuwe beelden tonen mislukte arrestatie van zoon beruchte ‘El Chapo’