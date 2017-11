Mexicaanse politie vindt veertien verkoolde lichamen in zuiden van het land IB

01u42

Bron: Belga 0 REUTERS Mensen staan bij het herinneringsmonument van slachtoffers van geweld in Mexico stad. Archieffoto. Het monument bevat de namen van duizenden door drugs-gerelateerd geweld om het leven gekomen mensen.

In het zuiden van Mexico zijn in een vierhonderd meter diep ravijn minstens veertien verkoolde lichamen gevonden. Dat meldden de lokale autoriteiten gisteren. De meeste lichamen waren in stukken gehad en waren al aan het ontbinden.

Schietpartij

De politie betrapte een groep mensen op heterdaad terwijl ze in het ravijn in Copanatoyac, in de zuidelijke staat Guerrero, de lichamen aan het verbranden waren. Het kwam tot een schietpartij tussen de politie en de mannen. Vijf agenten raakten daarbij gewond, er werd niemand opgepakt.

Guerrero is een van de meest gewelddadige regio's in Mexico, waar rivaliserende drugskartels regelmatig met elkaar in aanvaring komen.