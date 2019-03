Mexicaanse politie vindt negentien lichamen in riool lva

16 maart 2019

02u58

Bron: AD 0 In een rioleringskanaal in het westen van Mexico heeft de politie negentien dode lichamen in plastic zakken aangetroffen. Dat hebben de autoriteiten in de deelstaat Jalisco vandaag bekendgemaakt.

Justitie in Jalisco zei dat de zakken donderdagavond werden gevonden in Ixthahuacan een plaatsje iets ten oosten van de stad Guadalajara. De slachtoffers kwamen om het leven door harde slagen, verwurging of kogels. Sommige lichamen waren al meer vergaan dan andere, wat erop wijst dat ze op verschillende momenten in het kanaal zijn gegooid. Volgens aanklager Gerardo Solis is er onder de doden één vrouw. Van vrijwel alle lichamen waren de handen vastgebonden.

Volgens Solis zijn negen lichamen in een te slechte staat om vingerafdrukken te kunnen nemen, waardoor identificatie moeilijk is. Van een geïdentificeerde man is vastgesteld dat hij een strafblad heeft.

In Jalisco voert een drugskartel met dezelfde naam een schrikbewind. Drugsbendes gebruiken dergelijke plaatsen en methoden vaker om de lichamen van leden van rivaliserende bendes te dumpen.