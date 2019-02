Mexicaanse politie vindt 69 lichamen in massagraven IB

13 februari 2019

04u14

Bron: ANP 0 Autoriteiten in Mexico hebben in meerdere verstopte graven in het westen van het land 69 lijken gevonden. De openbaar aanklager van de provincie Colima laat weten dat gewerkt wordt aan de identificatie van de slachtoffers.

Volgens lokale media zijn de slachtoffers in zo'n vijftig graven in de gemeente Tecomán gevonden. Tecomán, dat op 65 kilometer van de havenstad Manzanillo ligt, is een strategische overslagplaats voor de drugshandel.

De provincie Colima had in het afgelopen jaar de hoogste percentage levensdelicten van het land met 87,5 doden op 100.000 inwoners. In heel Mexico werden in 2018 volgens officiële cijfers rond de 33.000 mensen gedood, 15,5 procent meer dan het jaar ervoor. Ook worden er nog 40.000 personen vermist.