Mexicaanse politie pakt tientallen migranten uit Midden-Amerika op KVE KV

26 oktober 2018

22u52

Bron: Belga, Reuters 0 De Mexicaanse politie heeft in het zuiden van het land tientallen migranten uit Midden-Amerika opgepakt. Ze hadden vandaag illegaal de grensrivier Suchiate tussen Guatemala en Mexico overgestoken. Volgens officiële bronnen werden ze naar een kantoor van de immigratiedienst in de stad Tapachula gebracht, waar ze een asielverzoek kunnen indienen.

Ondertussen trokken duizenden mensen uit Honduras, El Salvador en Guatemala verder richting Verenigde Staten. De zogeheten karavaan bereikte vandaag de stad Arriaga in de Zuid-Mexicaanse deelstaat Chiapas. De mensen zijn voor het geweld van de jeugdbendes en de slechte economische situatie in hun eigen land gevlucht.

Mexico heeft vandaag bekendgemaakt dat het land tijdelijke identiteitsbewijzen en jobs zal verschaffen aan migranten die in het land asiel aanvragen. Op die manier hoopt het land de migrantenkaravaan te ontbinden.





De Mexicaanse president Enrique Peña Nieto deelde mee dat migranten in het kader van het plan ‘Estas en Tu Casa’ (‘Je Bent Thuis’) tijdelijke identiteitsbewijzen, jobs of een opleiding voor hun kinderen kunnen krijgen als ze asiel aanvragen in de zuidelijke staten Chiapas en Oaxaca. “Dit plan is enkel bestemd voor diegenen die zich houden aan de Mexicaanse wetten en het is een eerste stap in de richting van een permanente oplossing voor diegenen die in Mexico het vluchtelingenstatuut krijgen”, aldus Peña Nieto.

De migrantenkaravaan beweegt zich momenteel door de staat Chiapas aan de grens met Guatemala. Degenen die niet in aanmerking komen voor een vluchtelingenstatuut zullen waarschijnlijk gedeporteerd worden, bevestigen de Mexicaanse autoriteiten. Volgens de Mexicaanse overheid hebben meer dan 1.700 deelnemers aan de karavaan asiel aangevraagd.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft al herhaaldelijk laten weten dat de mensen in de migrantenkaravaan geen schijn van kans maken om de VS binnen te komen. Desnoods schakelt hij het leger in om hen aan de grens tegen te houden. Trump beticht Mexico er de laatste tijd ook van niets tegen de migranten te ondernemen die door het Latijns-Amerikaanse land naar de VS komen.

