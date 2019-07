Mexicaanse politie pakt tientallen in vrachtwagen verstopte migranten op IB

08 juli 2019

05u00

Bron: Belga 0 De Mexicaanse veiligheidsdiensten hebben 51 illegale migranten opgepakt in de deelstaat Zacatecas in het noorden van het land. Dat heeft het ministerie van Veiligheid bekendgemaakt.

De operatie vond plaats in de gemeente Concepción del Oro. De veiligheidsdiensten, die gebruik kunnen maken van röntgendetectieapparatuur, ontdekten verschillende mensen in de laadruimte van een vrachtwagen, meldt het ministerie in een mededeling.

De 51 mensen, onder wie 21 minderjarigen, zijn teruggestuurd naar hun land van herkomst. Het gaat om vluchtelingen uit Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua en Equador.

Migratiebeleid aanscherpen

Vorige maand beloofde de regering van Andrés Manuel Lopez Obrador onder druk van de Amerikaanse president Donald Trump om haar migratiebeleid aan te scherpen. Mexico zette aan de grens al meer dan 21.000 agenten in.