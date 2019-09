Mexicaanse politie ontdekt 119 plastic zakken met menselijke resten in put: 44 lichamen geïdentificeerd AW

15 september 2019

12u38

Bron: BBC News 0 Nadat er eerder in september menselijke resten werden teruggevonden in de Mexicaanse staat Jalisco, hebben forensische wetenschappers 44 lichamen kunnen identificeren. De lichamen werden in zwarte zakken aangetroffen in een reusachtige put.

De lichamen werden teruggevonden net buiten Guadalajara, de hoofdstad van de Mexicaanse staat Jalisco. Verstopt in maar liefst 119 verschillende plastic zakken, lagen ze al een tijdje in de put. Totdat buurtbewoners begonnen te klagen over een ‘vreemde geur’.

Al snel bleek het om in stukken gesneden menselijke resten te gaan waardoor de identificatie erg moeilijk verloopt. Er zijn inmiddels 44 lichamen geïdentificeerd, maar daarmee zijn nog niet alle resten aan een naam gelinkt.

Drugskartel

Vermoedelijk is de misdaad gelinkt aan het gelijknamige drugskartel dat in Jalisco een schrikbewind voert. De drugsbendes gebruiken dergelijke methoden vaker om de lichamen van leden van rivaliserende bendes te dumpen. Het is dan ook niet de eerste keer dat er lichamen in plastic zakken worden teruggevonden rondom de hoofdstad.