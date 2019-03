Mexicaanse politie doet lugubere ontdekking in open riool: 19 plastic zakken met lichaamsdelen ADN

15 maart 2019

17u58

Bron: Belga 0 In een open riool in Mexico hebben de autoriteiten negentien plastic zakken met menselijke lichaamsdelen ontdekt. De griezelige vondst gebeurde in Ixtlahuacán de los Membrillos, ongeveer 40 kilometer ten zuiden van Guadalajara, zo maakte de openbare aanklager in de staat Jalisco vannacht (lokale tijd) bekend.

Een van de machtigste criminele organisaties van Mexico, Jalisco Nueva Generación (CJNG) opereert in deze regio. Of er banden zijn tussen het kartel en de vondst, is vooralsnog niet bekend. Hoe de gevonden mensen precies zijn omgekomen, is eveneens nog een raadsel.

De onderzoekers gaan er in ieder geval van uit dat er nog meer lichaamsdelen zullen opduiken, daarom wordt de zoekopdracht vandaag voortgezet. Forensische wetenschappers gaan de inhoud van de zakken onderzoeken.



In Mexico werd vorig jaar het recordaantal van 34.000 moorden gerapporteerd. De meesten werden het slachtoffer van georganiseerde misdaad.