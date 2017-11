Mexicaanse mortuaria kunnen vele lichamen door drugsgeweld niet meer aan en sluiten de deuren JC

Bron: Reuters, The Guardian 0 REUTERS Politie op een plaats delict in Chilpancingo. Mortuaria in het zuiden van Mexico zijn gesloten door protesten van de medewerkers tegen de onhoudbare stank van rottende lijken. De lijkenhuizen in de door drugsgeweld geteisterde staat Guerrero kunnen de vele lichamen niet meer aan.

Door het geweld in de zuidelijke Mexicaanse staat houden scholen de deuren dicht en blijven bussen langs de weg staan. Nu blijven ook de overvolle mortuaria dicht. Werknemers hebben het werk neergelegd omdat de stank van honderden ontbindende lichamen ondraaglijk geworden is.

Er zijn de jongste tijd zo veel lichamen bijgekomen dat de mortuaria in de staat niet alleen geen plaats hebben om ze te bergen, maar ook onvoldoende personeel om autopsieën uit te voeren. Volgens de krant Reforma liggen in Chilpancingo, de hoofdstad van de staat Gerrero, minstens 600 lichamen opgeslagen in een ruimte die voorzien is voor 200 lijken.

Dagelijks krijgen de mortuaria in de staat er acht tot tien lichamen bij. Oorzaak is het uit de hand lopende drugsgeweld: tot nu toe zijn er dit jaar 1.919 moorden geregistreerd, al honderd meer dan vorig jaar. 2017 lijkt daarmee het meest moorddadige jaar te worden sinds Mexico in 1997 statistieken begon bij te houden.

Het geweld in de zuidelijke staat is de jongste jaren ontspoord door een toenemend aantal criminele organisaties die met elkaar wedijveren voor drugsoogsten en handelsroutes.

Armoede

Guerrero ligt ten zuiden van Mexico City en omvat populaire strandbestemmingen als Acapulco, maar ook een verarmd hinterland in de bergen waar de armste gebieden van het land te vinden zijn. "Mensen zijn niet in staat om de eindjes aan elkaar te knopen", zegt Mario Campos, priester en sociaal werker in het verarmde gebied La Montaña. "Dus laten ze zich in met criminele groepen omdat die hen betalen."

De onveilige werkomstandigheden en bedreigingen tegen leerkrachten, die vaak het doelwit zijn voor afpersing, dwongen minstens honderd scholen eerder deze maand de deuren te sluiten. En na de moorden op zeker tien buschauffeurs zijn de busdiensten in en rond de stad Chilapa opgeschort.