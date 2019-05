Mexicaanse minister dient ontslag in nadat ze bij “presidentieel besluit" vlucht deed vertragen Redactie

26 mei 2019

06u54

Bron: AD.nl 0 De Mexicaanse minister van Milieu Josefa Gonzalez heeft haar ontslag ingediend omdat ze een commercieel vliegtuig de opdracht had gegeven op haar te wachten. In haar ontslagbrief verduidelijkt Josefa Gonzalez-Blanco Ortiz-Mena dat niemand boven de wet staat.

Het toestel van luchtvaartmaatschappij Aeromexico vertrok vrijdag door toedoen van de minister ongeveer veertig minuten te laat. De vertraging zorgde voor ophef in Mexico toen in de media naar buitenkwam dat de vlucht bij “presidentieel besluit’’ was vertraagd.



“Er is geen rechtvaardiging. De ware transformatie van Mexico vereist een totale vereenzelviging met de waarden gelijkheid en rechtvaardigheid’’, motiveert Gonzalez Blanco haar besluit. Ze benadrukt dat president Andres Manuel Lopez Obrador er niets mee te maken had.



De linkse populist López Obrador, die bijna een jaar geleden de presidentsverkiezingen won, beloofde in de verkiezingscampagne dat hij het presidentiële vliegtuig van zijn voorganger zou verkopen. Sindsdien maakt hij gebruik van commerciële vluchten.