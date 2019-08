Mexicaanse media boos om gebrekkige bescherming na moord op drie journalisten Redactie

05 augustus 2019

Bron: AD.nl 0 Mexicaanse journalisten hekelen de nieuwe regering in het land, die er onvoldoende in zou slagen hen te beschermen. Media zijn boos naar aanleiding van de moord op drie journalisten in minder dan een week tijd.

Het meest recente slachtoffer is Jorge Ruiz Vázquez, verslaggever bij de krant Gráfico de Xalapa in de provincie Veracruz. Hij werd vrijdagavond laat doodgeschoten. Vázquez had beveiligd moeten worden door de provincie, maar op de avond van de moord stond hij er alleen voor. De journalist had vorig jaar een burgemeester van corruptie beschuldigd, waarna er bij hem werd ingebroken. Vázquez zou later deze maand tegenover de rechtbank getuigen over dreigementen aan zijn adres, die waren geuit door de burgemeester in kwestie.

Terwijl Mexico de afgelopen jaren meer doet om criminele organisaties en drugsbaronnen te vervolgen, is het voor journalisten steeds gevaarlijker geworden in het land. Er is onder andere een speciale aanklager benoemd die zich bezighoudt met geweldsdelicten jegens journalisten, maar vanuit de politiek wordt er nog altijd weinig gedaan om de veiligheid van journalisten te waarborgen. Volgens mediadeskundigen werken veel corrupte politici zelf samen met drugskartels.