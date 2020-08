Mexicaanse kartelbaas ‘El Marro’ opgepakt NLA

02 augustus 2020

18u09

In de Mexicaanse stad Apaseo el Alto is José Antonio Yépez Ortiz opgepakt, ook wel bekend als El Marro ('De Hamer'), de baas van het machtige misdaadkartel Santa Rosa de Lima. Dat heeft de gouverneur van de deelstaat Guanajuato vandaag via Twitter laten weten.

Er gebeurden nog vijf andere arrestaties door het leger, en er werd een arsenaal aan wapens in beslag genomen. Bovendien werd een ontvoerde zakenvrouw bevrijd. "El Marro" werd naar de zwaarbeveiligde Altiplano-gevangenis gebracht.

Vorige maand waren al diverse familieleden en aanhangers van El Marro gearresteerd, onder wie zijn moeder en zus. De leider wist toen te ontkomen. Hij bedankte in een filmpje zijn aanhangers, die door brandstichtingen een chaotische situatie hadden veroorzaakt, waardoor hij kon ontsnappen.

De deelstaat Guanajuato is één van de gevaarlijkste van Mexico. Het kartel Santa Rosa de Lima is vooral berucht door benzinediefstal, maar raakte de laatste tijd verwikkeld in een bijzonder gewelddadige machtsstrijd met het kartel Jalisco Nueva Generación. Inzet is de controle over Guanajuato.