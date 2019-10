Mexicaanse ‘drugshandelaar’ gedood tijdens interview voor National Geographic Caspar Naber

05 oktober 2019

22u03

Bron: AD 0 Buitenland Een vermeende drugsdealer is in het noorden van Mexico doodgeschoten terwijl hij een interview gaf aan een Amerikaanse journalist. De journalist, werkzaam voor natuurzender National Geographic, raakte gewond.

De liquidatie vond gisteravond plaats in een volkswijk in Ciudad Juarez, tot een jaar of acht geleden dé moordhoofdstad van de wereld. “Vier leden van een rivaliserende bende verstoorden plotseling het interview en openden het vuur op de vermeende drugshandelaar,’’ meldde het Openbaar Ministerie (OM) in de deelstaat Chihuahua vandaag in een verklaring.

De journalist werd volgens het OM gewond overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij werd behandeld voor een schotwond in zijn been. De rest van de filmploeg werd vanmorgen gerepatrieerd naar de Verenigde Staten. De nationaliteiten zijn nog niet vrijgegeven.

Mexico is voor media een van de gevaarlijkste landen ter wereld. Sinds 2000 werden zo’n 100 journalisten gedood te midden van geweld gelieerd aan drugshandel en politieke corruptie.