Mexicaanse drugsbaron El Chapo tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld TT Bob van Huët

17 juli 2019

16u20

Bron: ANP, AD, Reuters 2 De beruchte Mexicaanse drugsbaron Joaquin Guzman (62) zal de rest van zijn leven achter de tralies zitten. Een federale rechter in New York veroordeelde ‘El Chapo’ vanmiddag tot een levenslange gevangenisstraf.

In spanning werd afgewacht of El Chapo een verklaring zou afleggen. Dat gebeurde. Via een vertaler liet hij weten dat de veroordeling door de Amerikanen gelijk stond aan “psychologische, emotionele en mentale marteling, 24 uur per dag”. Ook een van zijn slachtoffers, iemand die een moordaanslag had overleefd, richtte zich tot de rechter.

In aanwezigheid van mevrouw Guzman, Emma Coronel Aispuro, hoorde de drugsbaron rechter Brian Cogan zeggen dat hij nooit meer vrij zal komen. Dat lijkt de afsluiting van het verhaal. Maar zeker is dat niet, want de kleine Mexicaan (1,68 meter lang, El Chapo betekent ‘de korte’) staat garant voor verrassingen. Hij werd in 2016 opgepakt in Mexico en in 2017 uitgeleverd aan de VS. Daarvoor was hij door omkoping al twee keer uit een Mexicaanse cel.

Zwaar bewaakt

De kans dat hij er nog eens vandoor gaat lijkt nihil. Guzman zal zijn straf volgens Amerikaanse media uitzitten in een zwaarbewaakte gevangenis in Colorado. De Administrative Maximum Facility (ADX) is een “supermax”-gevangenis in Florence, Colorado waar de meest gevaarlijke gedetineerden van de VS opgesloten zitten. Sinds de bouw van de gevangenis wist nog niemand te ontsnappen.

In ADX Florence - bijgenaamd ‘Alcatraz van de Rockies’, naar de befaamde gevangenis in San Francisco – krijgt El Chapo een plek in in speciaal ontworpen “controle-eenheden”, een soort van gevangenissen binnen de gevangenis. Minstens 22 uur per dag zal hij in een eenpersoonscel moeten doorbrengen, afgesloten van alle contact met de buitenwereld.

Sommige gevangenen hebben in hun cel een televisie. Daarop zijn enkel programma’s te zien die hen een opleiding, psychologische of religieuze hulp aanbieden. Netflix is waarschijnlijk niet in de aanbieding. Elke cel heeft een raam dat richting de hemel is gericht. De gedetineerden kunnen elkaar niet zien vanuit hun cel.

11 miljard euro vermogen

Na een 11-weken durend proces eerder dit jaar had een jury El Chapo al schuldig bevond aan tien misdrijven. Die varieerden van drugssmokkel en -handel via onder meer schepen en vliegtuigen en het leiden van een criminele organisatie, het Mexicaanse Sinaloa-kartel tot diverse moorden en witwaspraktijken. Het vermogen van de drugsbaas wordt geschat op een dikke elf miljard euro en de Amerikaanse autoriteiten gaan proberen dat terug te vorderen. Het tijdschrift Forbes rekende El Chapo eens tot de allerrijkste mensen op aarde.

Dokter

Gedurende het proces, dat in november van start ging, is naar voren gebracht hoe buitengewoon wreed hij te werk ging.

Onlangs werd nog een aantal verzegelde documenten vrijgegeven waaruit weer eens blijkt wat een monster hij was. In de oorlog die hij voerde met rivalen liet El Chapo op een zeker moment een dokter aanrukken om een door hem gemartelde man weer op te lappen. Dat bleek bepaald niet om humanitaire redenen, zoals de arts wat naïef vermoedde, maar juist om de man nog langer te kunnen martelen. Toen het slachtoffer weer enigszins was bijgekomen kreeg hij elektroden op zijn oor en werden nog wat tanden uit zijn mond gerukt.

Machtigste Mexicaanse drugscrimineel ooit

El Chapo is al van jonge leeftijd betrokken bij drugscriminaliteit. Hij werkte voor andere bendes tot hij in 1988 voor zichzelf begon. Hij geldt als de machtigste Mexicaanse drugscrimineel ooit. Tijdens zijn dagen als drugsbaron controleerde hij ongeveer een kwart van de cocaïne die naar de VS ging. Hij stichtte het drugskartel van Sinaloa, genoemd naar de noordwestelijke deelstaat waar hij vandaan komt.

Hij werd vanaf 1993 meerdere keren in Mexico gepakt en veroordeeld, maar wist te ontsnappen. Begin 2016 werd hij in Sinaloa weer gepakt en vervolgens uitgeleverd aan de VS.

De volgens de Amerikaanse federale wet toegestane doodstraf werd uitgesloten in dit bijzondere proces na een overeenkomst tussen de VS en buurland Mexico, dat Guzman had uitgeleverd na zijn arrestatie.