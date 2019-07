Mexicaanse drugsbaron El Chapo hoort vandaag duur celstraf IB

17 juli 2019

04u16

Bron: ANP 0 De Mexicaanse drugsbaron Joaquín Guzmán Loera, bekend als El Chapo, krijgt vandaag in New York te horen hoe lang hij de cel in moet. De aanklagers hebben een straf van 30 jaar en een levenslange gevangenisstraf geëist voor misdaden waar de 62-jarige Guzmán schuldig aan is bevonden.

Guzmán was stichter van het drugskartel van Sinaloa, genoemd naar de noordwestelijke deelstaat waar hij vandaan komt.

Gedurende het proces, dat in november van start ging, is naar voren gebracht hoe buitengewoon wreed hij te werk ging. Tijdens de zitting voert woensdag ook nog een vrouw het woord, die Guzmán wilde laten vermoorden.

De Mexicaan was een van de belangrijkste figuren achter onder meer de smokkel van 1,2 miljoen kilo cocaïne naar de VS over een periode van een kwart eeuw.

Machtigste Mexicaanse drugscrimineel ooit

El Chapo (de Korte) is naar schatting 1,60 meter lang en al van jonge leeftijd betrokken bij drugscriminaliteit. Hij werkte voor andere bendes tot hij in 1988 voor zichzelf begon. Hij geldt als de machtigste Mexicaanse drugscrimineel ooit. Tijdens zijn dagen als drugsbaron controleerde hij ongeveer een kwart van de cocaïne die naar de VS ging.

Hij werd vanaf 1993 meerdere keren in Mexico gepakt en veroordeeld, maar wist te ontsnappen. Begin 2016 werd hij in Sinaloa weer gepakt en vervolgens uitgeleverd aan de VS.