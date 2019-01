Mexicaanse burgemeester enkele uren na beëdiging doodgeschoten

Redactie

02 januari 2019

06u10

Bron: AD

Binnen enkele uren na zijn beëdiging is in Mexico de burgemeester van Tlaxiaco doodgeschoten. Alejandro Aparicio Santiago was juist onderweg naar het stadhuis toen een onbekend aantal schutters het vuur op hem openden.