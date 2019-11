Mexicaanse bendes zagen bliksemsnel delen van Trumps nieuwe grensmuur door KVE

03 november 2019

15u19

Bron: The Washington Post, CNN 3 Mexicaanse bendes hebben de afgelopen maanden nieuwe delen van de grensmuur van Donald Trump beschadigd. Ze maakten gaten in het bouwwerk om mensen en goederen te smokkelen. Dat schrijft The Washington Post.

De krant citeert Amerikaanse agenten en functionarissen die weet hebben van de schade die de smokkelaars hebben aangebracht. De bendes maken onder meer gebruik van reciprozaagmachines om door de stalen en betonnen gedeelten heen te zagen. Hierdoor ontstaan openingen die breed genoeg zijn om er mensen en drugs doorheen te loodsen.

De agenten verklaarden dat de Mexicaanse bendes slechts enkele minuten tijd nodig hebben om de klus te klaren. De krant meldt dat de schade vaak op die plaatsen wordt toegebracht waar nog geen sensoren zijn geïnstalleerd die de trillingen van zaagmachines detecteren.

Wanneer een beschadiging wordt vastgesteld, wordt onmiddellijk een ploeg ter plaatse gestuurd om het gat te dichten, weet The Washington Post. Maar de bendes proberen het gat in de barrière te verbergen door het uitgesneden stuk er weer in te stoppen zodat ze kunnen blijven gebruikmaken van dezelfde opening.

Securitypersoneel erkende ook dat de muur verzwakt is op plaatsen waar hij al hersteld moest worden en dat smokkelaars steeds die plaatsen opzoeken.

Trump vertelde dat hij nog geen berichten had gehoord over het doorzagen van delen van de grensmuur, maar hij voegde eraan toe: “Je kan overal doorheen zagen.”

“We hebben een zeer sterke muur, maar hoe sterk ook, uiteindelijk kan je door alles heen breken”, zei de Amerikaanse president tegen verslaggevers in het Witte Huis. “Maar we hebben veel mensen die toezicht houden. Iets doorzagen is één ding, maar het is ook snel hersteld. Eén van de redenen waarom we de muur zo hebben gebouwd, is omdat je het bouwwerk snel kan repareren. Je steekt het weggezaagde stuk er zo weer in”, maakte hij zich sterk.

