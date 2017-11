Mexicaanse bendeleider vermoord tijdens operatie om van uiterlijk te veranderen Redactie

04u44

Bron: AP 0 REUTERS Mexicaanse politieagenten bij de grens met de Verenigde Staten. (Archieffoto) Een leider van een Mexicaanse bende is in een ziekenhuis in Mexico vermoord, terwijl plastische chirurgen bezig waren zijn uiterlijk te veranderen. De man wilde zelfs zijn vingerafdrukken laten verdwijnen.

Volgens de politie werd Jesus Martin samen met een vrouw en twee andere mannen doodgeschoten, vermoedelijk door leden van zijn eigen bende. De afgelopen week zijn al zeker zestien mensen door rivaliserende bendeleden gedood in de deelstaat Puebla, niet ver van Mexico-Stad.

Pijpleidingen

Dit keer zijn niet drugs de inzet van de ruzies, maar illegale pijpleidingen. Gemiddeld worden zo'n 28 pijpleidingen illegaal afgetapt door de bendeleden. De ruzie is opgelaaid nu de politie strenger is gaan optreden tegen de brandstofdieven en het minder eenvoudig is om de leidingen af te tappen.

De belangrijkste verdachte van de moord op Martin wordt ook verdacht van minimaal vijf andere moorden de afgelopen week.

Artsen medeplichtig

Artsen die bezig waren om Martin van een ander gezicht en andere vingerafdrukken te voorzien worden verdacht van medeplichtigheid.