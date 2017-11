Mexicaanse baby van tien maanden weegt al 28 kilo en niemand weet hoe het komt KVDS

08u11

Bron: Belga 109 AFP Luis Manuel Gonzales weegt 28 kilo. 'Luisito' is een Mexicaanse baby van tien maanden, maar hij ziet er niet zo uit. Op tien maanden weegt hij immers al 28 kilo. En wat de oorzaak is van zijn overgewicht is voorlopig niet duidelijk.

Bij zijn geboorte op 16 december 2016 had Luis Manuel Gonzales een normaal gewicht van 3,5 kilo. Na twee maanden woog hij al 10 kilo en de daaropvolgende acht maanden verdubbelde zijn gewicht nog eens. "Ik dacht dat het kwam omdat ik goede melk had", vertelt zijn 24-jarige moeder Isabelle Pantoja.

Kleren

"In de eerste maand zagen we dat hij niet meer in zijn kleren kon en moesten we hem al kledij voor kinderen van 2 à 3 jaar aantrekken. Bij zijn eerste vaccin op twee maanden woog hij al zo'n 9 à 10 kilo", aldus de mama. Toen zei de kinderarts dat het onderzocht moest worden.

Aangezien de vader van het jongetje maar 200 dollar per maand verdient, maakte het koppel een Facebookpagina en een bankrekening aan om donaties te ontvangen voor de noodzakelijke medische hulp voor hun kind. (lees hieronder verder)

AFP Luisito met zijn moeder Isabelle.

AFP Papa Mario tilt zijn baby op om hem in een stoel te zetten.

"Soms moeten we hem drie of vier keer per week naar het ziekenhuis brengen", vertelt de vader. De man maakt zich ook zorgen over de gezondheid van zijn vrouw, omdat ze fysieke problemen krijgt door haar kind op te tillen.

Eetlust

Mogelijk lijdt Luisito aan het Prader-Willi-syndroom, waarbij kinderen vanaf kleuterleeftijd een onverzadigbare eetlust hebben, maar ook een verstandelijke beperking en slappe spieren. (lees hieronder verder)

AFP

AFP

De ouders van het jongetje werden een maand geleden gecontacteerd door chirurg Silvia Orozco, met hoopvol nieuws. Zij stelde wel dat de jongen onder meer een vette lever heeft en daardoor in levensgevaar is, maar dat hij nog geholpen kan worden. Orozco hoopt dat de lopende onderzoeken zullen bevestigen dat de baby niet aan Prader-Willi-syndroom lijdt, en zijn overgewicht via een hormonale behandeling kan behandeld worden.

Momenteel krijgt Luisito enkel magere melk, moedermelk en groenten- en fruitpapjes.

AFP