Mexicaanse ambassadeur in Argentinië neemt ontslag na te zijn betrapt op winkeldiefstal

23 december 2019

03u55

Bron: AD 1 De Mexicaanse ambassadeur in Argentinië, die in oktober werd betrapt op het stelen van een boek in een winkel in Buenos Aires, heeft zijn ontslag ingediend wegens gezondheidsproblemen.

Zijn besluit volgt kort na een nieuwe beschuldiging van winkeldiefstal. Twee dagen nadat hij van zijn post was teruggeroepen door de Mexicaanse overheid, zou hij in een winkel op het vliegveld bij de Argentijnse hoofdstad een T-shirt hebben gestolen.



De Mexicaanse minister Marcelo Ebrard van Buitenlandse Zaken heeft het ontslag van ambassadeur Ricardo Valero aanvaard. “Ricardo Valero is een geweldig persoon. Hij ondergaat een neurologische behandeling en ik wens hem snel herstel toe”, aldus de minister via Twitter.

Valero werd teruggeroepen nadat op beelden van een bewakingscamera was te zien hoe hij het boek, een biografie van Giacomo Casanova, van een plank afpakte en verborg in een krant die hij onder zijn arm had. De Mexicaanse president nam het op voor de man die jarenlang een zeer gerespecteerde diplomaat is geweest voor zijn land. “Niemand is zonder fouten”, aldus Lopez Obrador. “Niemand is perfect, we zijn allemaal menselijk.”

