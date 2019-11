Mexicaanse agent die zoon El Chapo arresteerde, doorzeefd met 150 kogels op klaarlichte dag LL

08 november 2019

14u57

Bron: AD.nl 82 De Mexicaanse agent Eduardo die vorige maand betrokken was bij de arrestatie van de zoon van drugsbaron ‘El Chapo’, is woensdag geliquideerd. De moord, gepleegd met een kogelregen van 150 kogels, vond plaats op klaarlichte dag, op een parkeerplaats bij een winkelcentrum.

Op bewakingsbeelden is te zien dat twee mannen de aanval openen met automatische wapens. De schutters zaten in een rode auto die achter de witte auto van de agent aanreed in Culiacán, de hoofdstad van de Mexicaanse staat Sinaloa.

Het slachtoffer was een hooggeplaatste agent, meldt de plaatselijke politie. Hij was betrokken bij de arrestatie van de zoons van Joaquín Guzmán (El Chapo), op 17 oktober. Toen werd Ovidio Guzmán López korte tijd vastgehouden en uiteindelijk vrijgelaten. Ovidio zou een belangrijk lid zijn van het Sinaloakartel, dat voorheen gerund werd door zijn vader. Hij wordt verdacht van het vervoeren van cocaïne, marihuana en amfetaminen en is vrijgelaten “om levens te sparen”, zei de Mexicaanse minister van Veiligheid.

Chaos en bloedvergieten

Na de arrestatie zorgde het kartel namelijk voor chaos en bloedvergieten in grote delen van de stad. Gemaskerde mannen met zware wapens wierpen brandende blokkades op en namen bezit van kruispunten. Op diverse plaatsen ontstonden vuurgevechten met de politie. Verspreid over de stad lagen slachtoffers op straat, sommigen in plassen bloed. Diverse voertuigen gingen in vlammen op. Er vond een gevangenisopstand plaats waarbij gevangenen ontsnapten. Door al het geweld vielen zeker acht doden en raakten tientallen mensen gewond.

El Chapo werd wereldberoemd na zijn ontsnappingen uit onder meer een van Mexico’s best beveiligde gevangenissen. Hij zit een levenslange gevangenisstraf uit in de Verenigde Staten voor moord, drugssmokkel en witwassen.

