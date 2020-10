Mexicaanse (20) per ongeluk doodgeschoten door vrienden in TikTok-video Sebastiaan Quekel

08 oktober 2020

12u22

Bron: Daily Mail 0 Een 20-jarige vrouw is in Noord-Mexico per ongeluk doodgeschoten door haar vrienden. Areline Martinez wilde voor haar fans op TikTok een ontvoering met een vuurwapen in scène zetten, maar dat liep helemaal mis. De influencer overleed ter plekke aan haar verwondingen, meldt de Mexicaanse justitie.

De jonge moeder zat tijdens de opnames geblinddoekt en met haar handen vastgebonden naast een vriend op een bankje. Ook hij deed alsof hij ontvoerd was. Op een gegeven moment kwamen twee mannen in beeld, een van hen zwaaide met een vuurwapen.

Gevlucht

Onder bedreiging van het pistool dwong de ‘ontvoerder’ de mannelijke gijzelaar op z’n knieën. Ook Martinez kreeg het pistool tegen haar hoofd gericht. Er volgde een knal, met fatale gevolgen voor de Mexicaanse.

Volgens de politie waren er tijdens de opnames zeker tien mensen aanwezig op de filmset, een kleine boerderij ten zuiden van Chihuahua in Noord-Mexico. Twee van hen vluchtten in een Jeep Cherokee nadat ze de vrouw neergeschoten hadden. Ze werden geïdentificeerd dankzij beelden die de politie ter plaatse vond, maar zijn voorlopig nog spoorloos.

Onderzoek

Justitie onderzoekt hoe het kan dat het pistool geladen was en of de eigenaar het op een legale manier verkregen heeft. “Een van de scenario’s is dat ze met een vuurwapen aan het knoeien waren. Ze dachten dat het niet geladen was en schoten de vrouw per ongeluk dood”, laat procureur-generaal César Augusto Peniche aan Mexicaanse media weten.

Martinez, die eerder vergelijkbare video’s over ontvoeringen maakte, is maandag begraven. “De tijd stopt niet, ik ook niet”, schreef ze in haar laatste Instagram-bericht.