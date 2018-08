Mexicaans leger treft tien ton meth aan op platteland kg

23 augustus 2018

11u51

Bron: Belga 0 Het Mexicaanse leger heeft in de deelstaat Sinaloa aan de westkust van het land tien ton vaste en vloeibare crystal meth aangetroffen. De synthetische drugs, die op het platteland in de omgeving van de stad Culiacán werden ontdekt, waren deels verpakt in zakken en tonnen klaar om te laden en hadden een hoge zuiverheidsgraad. Dat deelde de marine woensdag mee.

Crystal meth is een snel verslavende amfetamine die fysisch en psychisch verval in de hand werkt. De militairen hebben de drugs vernietigd. Er werd geen commentaar gegeven over de straatwaarde van het goedje.

Vorige donderdag nog ontdekte het Mexicaanse leger in Sinaloa 50 ton crystal meth in twee ondergrondse ateliers.