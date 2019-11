Mexicaans fitnessmodel (23) koelbloedig vermoord mvdb

21 november 2019

11u16

Een Mexicaanse fitnessinstructrice is vermoord aangetroffen in haar appartement in grensstad Tijuana. Het lichaam van Alondra Getsemani Villaseñor vertoonde meerdere steekwonden. De vrouw kreeg een kogel in het hoofd. Haar moeder deed zondagavond laat de gruwelijke ontdekking, bericht El Heraldo de México.

Telefoontjes naar haar dochter bleven onbeantwoord, waarna de moeder besloot om poolshoogte te nemen op het appartement. De moord greep zeker 24 uur eerder plaats, schat de politie. Bij het lichaam zijn twee zakken met een groene substantie, vermoedelijk marihuana, aangetroffen. De speurders troffen ook de kogelhuls aan.



Alondra die meer dan drieduizend volgers op Facebook had, ging als vrijgezel door het leven. De vermoedelijke dader is in een rood voertuig weggevlucht, zeggen getuigen.



Volgens El Heraldo is er in Baja California, de regio waar Tijuana onderdeel van is, sprake van een criminaliteitsgolf waarbij expliciet vrouwen het slachtoffer zijn. Het totaalaantal moorden in Tijuana, het overgrote deel drugsgerelateerd, heeft dit jaar al de kaap van 1.800 zaken gerond. Het trieste record werd vorig jaar gevestigd met 2.518 moorden.

544 vrouwen

Ciudad Juarez, een andere aan de VS grenzende stad, kreeg in de jaren negentig en de eerste jaren na de eeuwwisseling te maken met een moordgolf waarbij minstens 544 voornamelijk jonge vrouwen het leven lieten. De lichamen vertoonden geregeld tekenen van seksueel geweld en soms zelfs marteling. Het overgrote deel van deze moorden bleef onopgelost. Een van de verklaringen die wordt gegeven is mannelijke onvrede met de toenemende emancipatie. Veel van de slachtoffers waren arbeidsters die door hun inkomen niet langer financieel afhankelijk waren van hun mannelijke partner, iets wat in de machocultuur moeilijk ligt.