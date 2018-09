Metrostation 17 jaar na aanslagen 11 september opnieuw geopend Bob van Huët

08 september 2018

13u20

Bron: AD 0 New York viert vandaag een feestje. Het naar een Nederlander vernoemde Cortlandt-metrostation gaat weer open.

Het is intussen 17 jaar geleden dat een groot deel van het New Yorkse metrostation Cortlandt Street werd verpulverd. Balken boorden zich door het plafond als gevolg van die wereldschokkende aanslagen bovengronds: het was 11 september, de Twin Towers stortten in.



Sindsdien was Cortlandt Street geschrapt van de New Yorkse metronet. Geen halte meer, onbruikbaar. Ergernis bij buurtbewoners. Terwijl er bovengronds een nieuw World Trade complex herrees, leek het station lange tijd definitief afgeschreven. Tot vandaag, wanneer Cortlandt Street feestelijk in gebruik wordt genomen. "Het is de laatste schakel terug te krijgen wat de stad werd afgenomen", schrijft een lokale krant en geen beter moment dan vlak voor 11 september.

180 miljoen dollar

Er is drie jaar aan de herbouw gewerkt. De kosten verdrievoudigden in die tijd naar ruim 180 miljoen dollar, zeg maar 155 miljoen euro. Dat kwam mede omdat verschillende instanties het eigendom van het station en de wederopbouw ter hand namen. Het nieuwe station heet nu officieel ‘WTC Cortland’. Kunstenares Ann Hamilton tekende voor het mozaïek met woorden uit de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring.

Volgens John Ferrelli, de ingenieur die de werkzaamheden leidde, werd het station die kwade dag gebombardeerd door brokstukken die soms van meer dan 200 meter recht omlaag vielen. “Ze sloegen in als een stormram”, aldus Ferrelli.

Het Cortlandt metrostation is overigens vernoemd naar de Nederlander Oloff Stevensen van Cortlandt en ging open in 1904. Cortlandt in kwestie was eerst een tijdje bestuurder van het ontluikende Nieuw Amsterdam maar werd later eigenaar van een gelijknamige en succesvolle brouwerij in Brouwer Street (tegenwoordig Stone Street). De Nederlander stierf als miljonair op 4 april 1684.

Het nieuwe station is makkelijker toegankelijk gemaakt voor gehandicapten en heeft drie roltrappen. Het is een schakel op lijn 1 tussen het World Trade Center en de West Side van Manhattan.