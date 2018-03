Metropolitan Opera zet dirigent aan de deur na klachten over seksueel wangedrag ep

13 maart 2018

08u15

Bron: Belga 0 De Metropolitan Opera heeft dirigent James Levine ontslagen na een onderzoek naar beschuldigingen van seksuele intimidatie tegen hem. Dat heeft de in New York gevestigde opera gisteren bekendgemaakt.

Volgens het onderzoek, dat meer dan drie maanden duurde, zijn aan het adres van Levine "seksueel misbruik en intimiderend gedrag" bewezen, tijdens en voor zijn tewerkstelling in de Met. Meer dan zeventig mensen werden gehoord in het onderzoek naar de 74-jarige artistieke leider.



Er is voldoende geloofwaardig bewijs gevonden dat Levine "kunstenaars in de vroege stadia van hun carrière, over wie hij autoriteit had", misbruikte of intimideerde. Het zou "ongepast en onmogelijk" zijn dat Levine nog blijft werken bij de Met, luidt het in een verklaring van de New Yorkse opera.

Levine was sinds begin jaren 70 verbonden aan de Met. In december vorig jaar werd hij geschorst nadat de New York Times de beschuldigingen tegen hem naar buiten bracht.