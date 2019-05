Metershoge muurschildering van Nieuw-Zeelandse premier in Melbourne beroert de gemoederen IB

22 mei 2019

05u00

Bron: New Zealand Herald, Stuff 4 Een iconisch beeld van de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern die een moslimvrouw omhelst, siert een grote silo in een multiculturele buurt in Melbourne, Australië. Met de 23 meter hoge muurschildering wil kunstenares Loretta Lizzio een boodschap van ‘warmte en acceptatie’ delen, maar het project krijgt ook kritiek. “Dit heeft niets met Australië te maken”.

Het beeld van de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern die in de nasleep van de aanslagen in Christchurch half maart een moslimvrouw omhelsde en ook haar eigen pijn liet zien, ging de wereld rond en werd zelfs geprojecteerd op de Burj Khalifa, ’s werelds hoogste gebouw in Dubai.

De Australische kunstenares Loretta Lizzio heeft het iconische beeld nu vastgelegd op een silo in een van de meest multiculturele buurten van Melbourne. Volgens de kunstenares verspreidt de muurschildering een belangrijke boodschap van liefde en eenheid. “Ik denk dat dit belangrijk is, want haatmisdrijven zijn een globaal probleem.”

lees verder onder de foto:

Volgens de vrouw gaat de muurschildering dan ook niet over Ardern, maar juist over wat het beeld vertegenwoordigt. “Zij heeft zo’n moed en oprechte empathie voor mensen getoond. Ze is iemand van wie ik denk dat elke leider nog wel iets van kan leren”, zegt de vrouw.

Het project, dat in april werd aangekondigd, kreeg onmiddellijk heel veel bijval. Binnen een dag was er meer dan tienduizend Australische dollar opgehaald om het mogelijk te maken. Dat geld wordt gebruikt voor de materialen die Lizzio nodig heeft om de muurschildering te maken en om haar accommodatie in Melbourne te betalen, de kunstenares werkt verder gratis. Maar toch valt het project niet bij iedereen in goede aarde.

Petitie

Zo werd er een petitie gestart om de muurschildering, die is goedgekeurd door het stadsbestuur en die op een privaat gebouw gemaakt is, te laten verwijderen. Vijftienduizend mensen ondertekenden de petitie al. “Dit heeft niets met Australië te maken”, zegt Jenny Davis, een van de mensen die de petitie ondertekende.

Lizzio onderschrijft de kritiek niet. “Deze muurschildering zou overal ter wereld gepast hebben”, zegt de kunstenares in de Nieuw-Zeelandse media. “Het beeld van Jacinda Ardern die een moslimvrouw omhelst, is een baken voor tolerantie, liefde en vrede geworden in deze tijd van verdeeldheid. Elke dag komen mensen naar me toe om me te zeggen dat dit hun dag beter maakt", zegt Lizzio, die eind mei verwacht klaar te zijn met haar werk.