Meteen vlam in de pan tijdens eerste zitting van nieuw Duits parlement kv

18u29

Bron: Belga 0 AFP AfD-voorzitters Beatrix von Storch in gesprek met partijgenoten Alexander Gauland en Alice Weidel. Het Duitse parlement, de Bundestag, is vandaag voor het eerst samengekomen. De zitting kenmerkte zich vooral door hevige meningsverschillen tussen de rechts-populistische AfD, die voor het eerst zijn intrede maakte in het parlement, en de vijf andere fracties.

De kandidaat-viceparlementsvoorzitter van AfD Albrecht Glaser, werd zowel in de eerste, tweede als derde ronde niet verkozen, terwijl de kandidaten van de andere fracties na één ronde verkozen werden. En ook de stemming rond voorzitter Wolfgang Schäuble verliep niet zonder slag of stoot.

Anti-islam

Glaser wordt vanwege zijn anti-islamuitspraken door de andere fracties beschuldigd van het schenden van de religieuze vrijheid. In de eerste ronde kreeg de 75-jarige AfD'er 115 ja-stemmen, dus niet enkel van de 92 AfD-parlementsleden. 550 parlementsleden stemden tegen, 26 onthielden zich. In de tweede ronde kreeg de man 123 stemmen voor, 549 tegen en één onthouding, en ook in de derde ronde werd hij niet verkozen (114 keer ja, 545 keer neen, 26 onthoudingen). Er zullen vandaag geen verdere stemrondes georganiseerd worden.

Getty Images Albrecht Glaser.

Hans-Peter Friedrich (CSU), Thomas Oppermann (SPD), Wolfgang Kubicki (FDP), Petra Pau (Linke) en Claudia Roth (Grüne) werden wel als vicevoorzitters verkozen.

Weinig populaire voorzitter

Het parlement moest vandaag ook stemmen over het voorzitterschap van de vroegere minister van Financiën Wolfgang Schäuble (CDU). Hij kreeg 71,2 procent van de stemmen achter zich, het op een na slechtste resultaat voor een kandidaat-voorzitter sinds de jaren zestig. Naast AfD, dat eerder al liet blijken tegen de aanstelling van Schäuble te zijn, stemde nog minstens één fractie tegen zijn voorzitterschap. Zo stemden 173 parlementsleden tegen Schäuble, 30 anderen onthielden zich.

EPA Wolfgang Schäuble.

Ondanks de turbulente start, zei Schäuble in zijn openingstoespraak dat hij "met een gerust gemoed" toeleeft naar de conflicten die de komende jaren in het parlement zullen uitgevochten worden. Binnen een parlementaire democratie behoren zowel eensgezindheid als meningsverschillen, stelde hij.

"Minachting en vernedering hebben geen plaats binnen een beschaafde samenleving." Wolfgang Schäuble, voorzitter Bundestag

"Een democratische strijd is noodzakelijk, maar hij moet wel volgens de regels gevoerd worden", aldus de voorzitter. Alles hangt af van een respectvolle manier van doen, voegt hij nog toe. "Minachting en vernedering hebben geen plaats binnen een beschaafde samenleving."

Het is geleden van de jaren vijftig dat het Duitse parlement, dat nu zeven partijen en zes fracties telt, zoveel variatie kent. Sinds 1961 zat er bovendien geen extreemrechtse partij meer in de Bundestag.